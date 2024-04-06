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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Eray Yazgan'dan açıklama: "Bir üyemiz ve kızına saldırı oldu" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Eray Yazgan'dan açıklama: Bir üyemiz ve kızına saldırı oldu

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılı kulübün kadın voleybol takımının maçından sonra bir kulüp üyesi ve 14 yaşındaki kızının saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıya tepki gösteren Yazgan açıklamasında Siz ne yaparsanız yapın ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefret dilini Türk sporundan sileceğiz" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:57
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        "Bir üyemiz ve kızına saldırı oldu"
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        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, kadın voleybol takımının maçından sonra sarı-kırmızılı bir taraftarın 14 yaşındaki kızıyla saldırıya uğradığını ve kulüp olarak bu olayın peşini hukuki olarak bırakmayacaklarını söyledi. Yazgan, "Siz ne yaparsanız yapın ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefret dilini Türk sporundan sileceğiz" dedi.

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Dün akşam bir üyemiz 14 yaşındaki kızıyla birlikte Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın maçının çıkışında yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır. Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu eşkıyalar, kardeşlerimizin ellerindeki pankartları da gasp etmişlerdir. Tesadüfen oradan bir trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri dönülemez sonuçlardan bahsediyor olacaktık. Kulübümüz bu yağmacıların, azmettiricilerinin ve onları provoke eden kişilerin peşini hukuki yoldan asla bırakmayacaktır. Başkanımız itidal vurgusu yaparken tam olarak da bu ve benzeri muhtemel olaylardan endişesini dile getirmiştir. Ancak eş zamanlı olarak dün akşam bir yayında da takip ettiğimiz taassubun vücut bulmuş hali Uğur Dündar ve benzeri bağnaz, provokatör sözde yöneticiler olayları bu noktaya getirmek için çaba göstermektedir. Bu sinsi ve başarı için her yolu mübah sayan anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz ne yaparsanız yapın ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefret dilini Türk sporundan sileceğiz."

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