Spor Toto Süper Lig'de 29 puanla beşinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar gözünü santrfor transferine çevirirken bir yandan da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sivasspor maçı öncesinde mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan, daha sonra ise Maldivler'e giden Serdar Aziz'in Fatih Terim tarafından gözden çıkarıldığı ve Antalya'ya götürülmeyeceği öğrenilmişti. Bugün bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray'da tek santrfor durumundaki Eren Derdiyok'un da gözden çıkarıldığı ve kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği öğrenildi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, 13 Aralık'ta Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılacağını ancak elde başka santrfor olmaması nedeniyle Terim'in bu kararını ertelediğini haberleştirmişti.

Galatasaray, 2 Ocak'ta İstanbul'da, 5 Ocak'ta ise Antalya'da toplanacak. Burada bir kamp çalışması gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar 11 Ocak'ta Almanya'ya gidecek.

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