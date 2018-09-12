Spor Toto Süper Lig'e üçte üçle başlayan ancak milli aradan önce Trabzonspor deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle dönen Galatasaray'da kadroda değişim yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların patronu Fatih Terim, Trabzon deplasmanında direkt kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Younes Belhanda'nın yerine Emre Akbaba'ya görev verecek. A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetin başrolü olan Emre Akbaba, tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı.



Galatasaray'a transfer olduktan sonra kendine olan özgüveni de artan gurbetçi oyuncu, yeni takımında da büyük bir misyon yüklenmeye hazırlanıyor. Emre’yi oyun kurucusu olarak belirleyen teknik direktör Fatih Terim’in Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova maçlarından başlayarak önümüzdeki süreçte saha liderliğini de ona vereceği öğrenildi. Galatasaray’daki 3. döneminde de Selçuk İnan’dan aynı şekilde faydalanan İmparator, aynı performansı Emre Akbaba’dan da bekliyor.

Kasımpaşa maçıyla birlikte Ryan Donk’u stopere çekip Fernando’yu ön liberoda kullanacak olan deneyimli çalıştırıcı, orta göbekte ise Badou Ndiaye ile Emre Akbaba’ya görev verecek. Emre’den takımın ataklarını şekillendirmesini isteyen Terim, 26 yaşındaki öğrencisini ‘Takımın beyni’ yapacak.

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