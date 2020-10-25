Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam BB Erzurumspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dâhilinde özel çalıştı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarına salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.