Galatasaray'da futbolculara borç kalmadı!

Galatasaray’da saha içinde olduğu kadar saha dışında da yüzler gülüyor.

Okan Buruk ve öğrencileri ligin 19. haftasındaki zorlu Başakşehir virajını da 3 puanla döndü.

Hem Avrupa Ligi’nde hem ligde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılarda yönetim de elini taşın altına koydu.

Cimbom futbolcuların ocak ayı itibarıyla olan tüm hak edişlerini ödedi. UEFA’ya yılda üç kez borçsuzluk kağıdı vermesi gereken sarı-kırmızılılarda yöneticiler bir süredir yoğun mesaideydi. Geçen aylarda yüzde 400’lük sermaye artırımı yapan Galatasaray, Mecidiyeköy’deki LEO Rezidans satışlarıyla da ek kaynak yarattı. Aynı zamanda formasına neredeyse reklam almadık yer bırakmayan Cimbom futbolcuların da yüzünü güldürdü. UEFA’ya çarşamba günü verilmesi gereken borçsuzluk kağıtları için gereken tüm ödemeler pazartesi günü yapıldı.