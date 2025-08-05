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        Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 22:58 Güncelleme: 05.08.2025 - 22:58
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        Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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