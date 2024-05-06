Galatasaray'da Hakim Ziyech fırtınası

Tecrübeli teknik adam, "Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz." diye konuştu.