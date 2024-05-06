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        Galatasaray'da Hakim Ziyech fırtınası

        Galatasaray'da Hakim Ziyech, hücumdaki performansıyla öne çıkmaya başladı. Faslı yıldız, son 6 lig maçında 6 gole doğrudan katkı sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:14
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        Hakim Ziyech, son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig'deki EMS Yapı Sivasspor maçında taraftarı önünde 2 kez fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, galibiyette önemli rol oynadı.

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        Faslı futbolcu, sarı kırmızılı formayı giydiği ilk 15 maçta beklentileri yeterince karşılayamamıştı. O süreçte 4 gol atan Ziyech, takım arkadaşlarına 2 de asist yapmıştı.

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        Kulüpteki adaptasyon sürecini atlatan tecrübeli futbolcu, son 6 maçta 4 gol ve 2 asist yaparak aynı sayıya ulaştı.

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        Taraftarların sevgilisi haline gelen Ziyech'in kalan 3 maçta da 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor.

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        Hakim Ziyech, sezon başında Chelsea'den satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştı. Sözleşmesinde 15 maça çıkma maddesi bulunan Ziyech, şartın sağlanmasıyla birlikte bonservisiyle Galatasaray'ın futbolcusu oldu.

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        Faslı futbolcunun, 1+1 yıllığına sarı kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi.

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        Sivasspor maçı sonrasında açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Hakim Ziyech'in çok iyi durumda olduğunu ve yeni sezonda da kendisiyle devam etmek istediklerini dile getirdi.

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        Tecrübeli teknik adam, "Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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