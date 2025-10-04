Habertürk
        Galatasaray'da İlkay Gündoğan: 1 puandan daha fazlasını hak ettik! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da İlkay Gündoğan: 1 puandan daha fazlasını hak ettik!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 04.10.2025 - 22:54 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:57
        "1 puandan daha fazlasını hak ettik!"
        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray'da İlkay Gündoğan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "1 ADAM EKSİK OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

        90 dakikaya bakınca 1 puandan mutlu olmanız gerekiyor. 55-60 dakika Beşiktaş'a karşı 1 adam eksik oynamak kolay değil.

        "1 PUANDAN FAZLASINI HAK ETTİK"

        10 oyuncuyla oynadığımız oyunu 11 oyuncuyla oynamalıydık. İlk 30 dakika çok sabırsız ve aceleci oynadık. Oyun dengesi çok iyi değildi. Kolay top kayıplarıyla 10 kişi kaldık. Golü kalemizde gördüğümüz pozisyonda da hata yaptık. Biraz gereksizdi aslında. Oyunun kontrolünü daha iyi yapmalıydık aslında, yapamadık. 1 adam eksik kaldık. Sonunda ikinci yarıda iyi bir denge bulmamız gerekiyordu. İyi mücadele ettik orada. 1 puandan fazlasını hak ettik. İkinci gol olabilirdi aslında. Biz 3 puana daha yakındık aslında. 90 dakikayı görünce 1 puanla mutlu olmamız gerekiyor.

        "İLK 30 DAKİKA DERS OLMASI GEREKİYOR"

        10 kişi kalınca oyun tabii ki değişiyor. Hocayla iletişim kurduk. Hele de böyle bir rakibe karşı, böyle bir derbide daha çok değişiyor oyun. Formasyon değişikliği yaptık. Mario Lemina stopere geçti. Ben defans önü Torreira ile birlikte oynadım. Orada oyunu kurmayı, oyun dengesini lehimize kurmayı denedik. Daha sabırlıydık. Keşke 11 kişiyken de sabırlı olsaydık. Olacak, inşallah daha iyi olacak. Liverpool maçından sonra bize bir yönden ilk 30 dakika ders olması gerekiyor. İyi analiz etmeliyiz. Yine de 1 puan bizim için bu maçta. 3 de olabilirdi ama 1 puan iyi. İkinci yarıdaki mentaliteyle devam etmemiz gerekiyor.

