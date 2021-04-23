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Galatasaray'da istifa çatlağı

Galatasaray'da bir taraftar grubu, Başkan Cengiz'e yaptığı 'İstifa' çağrısını Fatih Terim ve ekibi için de yineledi. Diğer taraftarlar, #EvlatlarınSeninleHocam etiketiyle o gruba tepki gösterdi. Kaptan Arda Turan da hocasının yanında yerini aldı

Galatasaray'da istifa çatlağı! Fatih Terim'e destek mesajları

Trabzonspor beraberliği sonrası Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya başlandı.

Bir taraftar grubu, "Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor" paylaşımında bulundu. Sarı-Kırmızılı diğer taraftarlar ise, Terim'e #EvlatlarınSeninleHocam etiketiyle destek gösterdi. Bu tag, bir süre ülke gündeminde ilk sırada yer aldı.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, bu gelişmeler sonrası Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak "Her zamanda izinde" notunu düştü. Yardımcı antrenörler de sosyal medya hesaplarından tecrübeli çalıştırıcıya destek veren mesajlar paylaştı.

Terim, daha önce yaptığı açıklamada taraftara sözünün olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar istifa etmeyeceğini ifade etmişti. Fatih Terim'in Galatasaray olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.

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