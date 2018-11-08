Olaylı geçen derbinin ardından disiplin kuruluna sevk edilen Ndiaye, Donk, Mariano ve Rodrigues’in alacakları cezalar, Galatasaray teknik heyetini düşündürüyor...

Süper Lig’de cumartesi günü Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıkları bulunan Fernando, Nagatomo ve Emre’nin de olmayışı ilk 11 konusunda büyük sıkıntı yarattı. Özellikle orta sahada Belhanda ve Selçuk dışında alternatifi kalmayan Terim, zorlu deplasmanda stoper Maicon’u ön libero olarak kullanmayı planlıyor.

Sakat olmamasına rağmen hazır hissetmediği için oynamak istemeyen Eren Derdiyok’un yerine de ya Sinan’ı ya da Muğdat’ı forvet olarak kullanacak olan deneyimli teknik adamın, kanatlarda ise Onyekuru ve Feghouli’ye görev vermesi bekleniyor.

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