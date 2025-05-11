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        Galatasaray'da kupa mesaisi başladı!

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:01
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        Galatasaray'da kupa mesaisi başladı!
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 6’ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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