Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Leroy Sane sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Leroy Sane sakatlandı!

        Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşan Galatasaray'da Leroy Sane sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 00:45 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da sakatlık!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

        Galatasaray'da Leroy Sane, ikinci yarıda sakatlandı. Alman yıldız, bir süre sekerek oyuna devam etti ancak daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        Galatasaray'da sakatlanan Leroy Sane yerine 80. dakikada Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin en uzun nehri dondu: Üzerinde eskimo usülü balık avladılar

        Sivas'ta bir vatandaş, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve buz tutan Kızılırmak'ta balık avladı. Eskimo usulü buzu kıran ve balık avlayan vatandaş, en lezzetli balıkların bu dönemde olduğunu söyledi.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde