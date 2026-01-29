Galatasaray'da Leroy Sane sakatlandı!
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşan Galatasaray'da Leroy Sane sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Giriş: 29.01.2026 - 00:45 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:45
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da Leroy Sane, ikinci yarıda sakatlandı. Alman yıldız, bir süre sekerek oyuna devam etti ancak daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da sakatlanan Leroy Sane yerine 80. dakikada Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.
