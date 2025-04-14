Galatasaray'ın ara transfer döneminde Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Mario Lemina maç temposu yakaladıkça takımın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Özellikle son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Lemina, orta sahada "süpürücü" rolündeki etkili oyunuyla hem savunmaya büyük destek oluyor hem de takımın direncini artırıyor.

Beşiktaş maçında 11’de yer almayan Lemina bu kararın ardından kısa sürede tekrar şans buldu.

Son iki lig karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.