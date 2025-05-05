Galatasaray'da Mayıs modu açıldı!

Galatasaray camiasının sloganları arasında en sık kullandığı “Mayıslar bizimdir” gelir.

Ligde öndeyken şampiyonluğun kimseye kaptırılmayacağını ifade eden bu cümle son yıllarda birkaç kez kanıtlandı.

Lider Galatasaray bu sezon da mayıs modunu açtı; rakiplerine istatistiklerde üstünlük sağladı.

Sarı-kırmızılılar son 4 haftada hem Avrupa yarışı hem de kümede kalma savaşı veren takımlarla karşılaştı. Samsunspor deplasmanından kalesinde isabetli şut görmeden dönen Cimbom sonrasında Bodrum FK’yı konuk etti. Jose Morais’le çıkışa geçen ve Galatasaray maçına kadar dokuz karşılaşmanın sekizinde kalesini gole kapatan bir ekipti. REKLAM

Kamuoyunda ‘Acaba puan kaybı olur mu?’ diye bakılan bu karşılaşmadan 2-0’lık üstünlükle ayrılan sarı-kırmızılılar Arda Turan yönetiminde sezonun flaş ekibi olan Eyüpspor’a konuk oldu. Sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar kümede kalma savaşı veren ve her hafta puana ihtiyacı olan Sivasspor’u konuk etti. Maçın ilk düdüğüyle birlikte 30 dakikalık bir dominasyon kuran sarı-kırmızılılar skoru erkenden 4-0 yaptı; maçın kalanını düşük viteste oynadı. Galatasaray söz konusu dört zorlu maçta rakip filelere 89 şut gönderdi; bunların 13’ü ağlarla buluştu.