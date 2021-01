Galatasaray'da 6-0 kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası, skordan çok Fatih Terim'in, ''Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Mostafa Mohamed'i istiyoruz'' sözleri konuşuldu. Galatasaray içinde mevcut mali şartlarda İrfan Can ve Visca'nın alınamayacağını en iyi bilen kişi Fatih Terim'di.

Peki neden böyle bir açıklama yaptı? Terim'in son 2 transfer döneminde satılmasını istediği isimler hala takımda. Alınmasını istediği futbolculardan sadece 4'ü Galatasaray forması giyiyor. Terim, yönetimin, UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasının arkasına sığınarak transferde gerekli özeni göstermediğini düşünüyor. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'a yakın olan taraftar grubunun Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığını yaptığı Başakşehir'den oyuncu alınmaması yönündeki açıklaması Terim'i, ''Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" demeye itti.

Her fırsatta ''I Love you hocam'' diyen Abdurrahim Albayrak da eskisi kadar Fatih Terim'e yakın değil. Terim bugün istifa etse, Albayrak'ın bir hamlede bulunmayacağını düşünüyorum. Son dönemde iplerin iyice gerilmesinde Fatih Terim'in yönetimi hedef alan açıklamaları yatıyor. Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in şartları bilmesine rağmen yönetimi taraftarın ve camianın önünde zor durumda bıraktığını düşünüyor.

Tony Alessandra 'Kişisel Çekim Gücü' adlı kitabında, ''Güven bir kişinin alanına saygı göstermeye ve karşılıklı saygıyı geliştirmeye dayanır." der. Galatasaray'da olmayan bu. Sonuç itibariyle Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetim sezonu bir şekilde tamamlar. Ancak Mayıs'tan sonra ya mevcut yönetim ya da Fatih Terim olmaz.