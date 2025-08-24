Habertürk
        Galatasaray'da Okan Buruk'tan 2 değişiklik - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan 2 değişiklik

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşısında son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 22:00 Güncelleme: 24.08.2025 - 22:00
        Okan Buruk'tan 2 değişiklik
        Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.

        Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'ndaki müsabakaya Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane, Osimhen 11 ile çıktı.

        Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

        Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev alan Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yerine Okan Buruk, ilk 11'de Jakobs ve Osimhen'e şans tanıdı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay yer aldı.

        BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK

        Galatasaray'da sezona iyi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik heyet ve yönetimin kararıyla Kayserispor kadrosuna dahil edilmedi.

        Milli oyuncu, ligin ilk iki haftasında forma giydiği maçlarda 3 gol 1 asistlik performansıyla takımının bu sezon attığı 6 golden 4'üne doğrudan katkı sağlamayı başardı.

        OSIMHEN BU SEZON İLK KEZ 11'DE

        Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

        Antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK kadrosunda yer almayan Osimhen, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak taraftarıyla buluşmuştu.

