Galatasaray'da penaltı itirazı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, maçın 13. dakikasında penaltı bekledi.
Giriş: 01.11.2025 - 20:29 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:29
Galatasaray, Trabzonspor maçının 13. dakikasında penaltı bekledi.
Victor Osimhen, Stefan Savic ile ceza alanında girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Nijeryalı oyuncu penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Alper Çetin'in incelemesini bekledi. Alper Çetin'den izleme uyarısı gelmeyince oyun devam etti.
