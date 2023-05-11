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Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Başakşehir mücadelesinde haftalar sonra 11'e dönen Kazımcan Karataş performansıyla beğeni topladı. Bu sezon sol bekte bir türlü istikrar bulamayan sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun oynadığı futbol Okan Buruk'un da gözüne girdi!

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  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 1-0'la geçerek en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 5'e yükselten Galatasaray'da yüzler gülüyor... Sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçlardan 9 puan çıkardığı durumunda rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. 
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Lider tüm hesaplarını ve çalışmalarını şampiyonluk üzerine yaparken bir yandan yeni sezon kadro planlaması için de çalışmalar yapılmaya başlandı. 
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Bu sezon en fazla değişim yaşanan pozisyonlardan olan sol bek için de planlar netleşmeye başladı. 
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Başakşehir maçında haftalar sonra ilk 11'e dönen Kazımcan Karataş performansıyla hem taraftarın beğenisini topladı hem de Okan Buruk'un gözüne girdi.
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketleri sonrasında TFF'nin aldığı özel yabancı kontenjanıyla birlikte kiralanan Sam Adekugbe'nin yeterli olup olmadığı tartışılırken kritik mücadeleye 11'de başlayan Kazımcan göz doldurdu. 

     
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Hem savunmadaki enerjisi hem ikili mücadelelerde kurduğu üstünlük hem de oyunu geniş bir alanda oynamasıyla ön plana çıkan Kazımcan, teknik heyetten de geçer not almış durumda. 
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    ÇOK İSİM DENENDİ

    Bu sezon hücumda iki bekini ters rol zamanlamasıyla kullanan Galatasaray'ın sol bekinde sezon başından bu yana birçok futbolcu forma şansı buldu. 
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Patrick van Aanholt, Leo Dubois, Sam Adekugbe'nin yanı sıra sakatlık problemleriyle boğuşan Emre Taşdemir ve bu sezon iki kez talihsiz yaşayan Kazımcan Karataş da sol bekte değerlendirildi.
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Van Aanholt'un hem hücumdaki tercihleri hem de yabancı kontenjanına takılması nedeniyle bir dönem Leo Dubois forma şansı bulurken Fransız futbolcunun da kontenjana takılması sonrasında gözler Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'e dönmüştü.
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    İlk kez Üç Büyük tecrübesi yaşayan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın adaptasyon sürecinin yanına yaşadığı talihsiz sakatlıklar da eklenince sezon başında kadroda olmayan Emre Taşdemir'e şans gelmiş ancak onun da yaşadığı sakatlıklar sonrasında Sam Adekugbe transfer edilmişti.

     
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Adekugbe'nin hücuma katılımda sorunlar yaşamasının yanı sıra toplu oyundaki eksikleri gözleri bir kez daha Kazımcan Karataş'a çevirirken genç futbolcu nihayet sarı-kırmızılı teknik heyetin beklediği gelişimi kat ettiğini de gösterdi. 
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Başakşehir maçında hem savunmada hem de hücumda beğeni toplayan ve oyuna doğrudan olumlu etki eden Kazımcan, gelecek sezon sol beki için listeye yazılan tek isim oldu. 
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Galatasaray'da Van Aanholt ülkesine transfer olurken Emre Taşdemir ve Sam Adekugbe'yle de yola devam etmeme kararı alındı. Sarı-kırmızılılarda diğer bir alternatif olan Leo Dubois ise esas bölgesi sağ bek için düşünülüyor.
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Futbolu bırakmanın eşiğinden dönerek Galatasaray'a ilk etapta maç başı ücretiyle transfer olan sonrasında kadroda kalan Emre Taşdemir'in sakatlık problemeleri, 27 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli plan yapmanın önünü tıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Emre Taşdemir'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. 
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Deprem felaketlerinden en çok etkilenen takımların başında gelen Hatayspor'dan kiralanan Sam Adekugbe'nin ise satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Sahca Boey'e gösterilen yüksek ilgi sonrasında transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da hem sol beke hem sağ beke takviye planlanıyor.
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Yabancı kuralına dair verilecek karara göre de şekillenecek olan transferdeki yol haritasının ana hattı ise belirlenmiş durumda.
  • Galatasaray'da şapkadan Kazımcan Karataş çıktı!

    Sarı-kırmızılılar sağ beke tecrübeli bir futbolcu alması durumunda ise sol beke hem doğrudan verim alabileceği hem de gelecekte bonservis geliri elde edebileceği bir oyuncu transfer etmeyi planlıyor. 

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