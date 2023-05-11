İlk kez Üç Büyük tecrübesi yaşayan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın adaptasyon sürecinin yanına yaşadığı talihsiz sakatlıklar da eklenince sezon başında kadroda olmayan Emre Taşdemir'e şans gelmiş ancak onun da yaşadığı sakatlıklar sonrasında Sam Adekugbe transfer edilmişti.