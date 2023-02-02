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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri

Süper Lig'de ara transfer döneminin bitmesine günler kala lider Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'la yollarını ayırırken, kadrosuna flaş takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk için kadrosunu genişletmek isteyen Cimbom, Luka Jovic ve Musa Barrow'un ardından yıldız isimler Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo ile de temasa geçti. İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri...

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkaran Galatasaray'da keyifler yerinde...
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Okan Buruk yönetiminde müthiş bir form grafiği yakalayan sarı-kırmızılılar, 8 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirip şampiyonluk yolunda işini sağlama almak istiyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    İKİ AYRILIK YAŞANDI

    Cimbom, transfer döneminde ilk olarak bekleneni veremeyen iki yıldızı Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırmıştı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Van Aanholt, ülkesi Hollanda'nın dev ekibi PSV Eindhoven'a kiralanırken, kiralık sözleşmesi feshedilen Seferovic ise Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Bu iki oyuncunun ayrılmasıyla maaş bütçesinde yaklaşık 2 milyon euroluk bir yükten kurtulan ve yabancı kontenjanında da yer açan sarı-kırmızılılarda transfer harekatı başladı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    İTALYA'YA HÜCUM!

    Galatasaray'ın transferdeki öncelikli durağı ise İtalya oldu. Sarı-kırmızılılar, Serie A'da top koşturan Luka Jovic ve Musa Barrow'un ardından Roma'nın yıldızı Nicolo Zaniolo ile de temasa geçti. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    JOVIC LİSTE BAŞI

    Kanat ve santrfor bölgesine ekleme yapmak isteyen Galatasaray, Fiorentina'da gözden düşen ve beklentilerin çok altında kalan Luka Jovic için harekete geçti.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Fiorentina'nın bu yaz Real Madrid'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Sırp golcü sergilediği performansla eleştirilerin hedefi haline gelirken, yönetimin de gözünden düştü.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    İtalyan basınında çıkan habere göre sarı-kırmızılılar Jovic'in ikinci yarıdaki yaklaşık 1 milyon euroluk maliyetini karşılayarak oyuncuyu kiralamak istiyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    BARROW DA GÜNDEMDE

    Sarı-kırmızılıların renklerine bağlamak istediği diğer oyuncu ise Bologna formasını giyen Musa Barrow...
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Jovic gibi kulübünde beklentilerin altında kalan ve 14 maçta sadece 2 gol 1 asist üretebilen Barrow için kiralama teklifi yapan Galatasaray, Bologna'nın yanıtını beklemeye geçti.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bologna, oyuncuyu zorunlu satın alma maddesiyle kiralamaya sıcak bakıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    ZANIOLO SÜRPRİZİ!

    Galatasaray'ın İtalya'daki son gözdesi ise Roma forması giyen Nicolo Zaniolo oldu...
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Napoli'ye kaybedilen maç sonrası taraftarlar tarafından ölüm tehditleri alan ve Roma'dan ayrılmak istediği öne sürülen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübünün beklediği teklifi alamaması üzerine şimdilik Roma'da kaldı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Teknik direktör Jose Mourinho da genç oyuncuya 'kapıyı gösterirken', sezon sonuna kadar kadro dışı kalmak istemeyen Zaniolo'nun Galatasaray'a kiralanabileceği iddia edildi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Türkiye'de transfer döneminin devam etmesi nedeniyle Zaniolo'nun menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a önerdi. Kulüpler arası anlaşma sağlanırsa Zaniolo Cimbom'a kiralanabilir. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    PULISIC BOMBASI!

    Galatasaray'la ismi anılan son yıldız ise Chelsea'da foram giyen Christian Pulisic... Gelen haberlere göre; sarı-kırmızılılar, hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen ABD'li yıldız için Chelsea ile temasa geçti. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    Şartların sağlanması halinde Galatasaray, Pılisic'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

    Öte yandan Pulisic'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Nef Stadtumu'nda Galatasaray'ın maçını izlemesi de sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo harekatı - GS transfer haberleri

    24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chelsea'de 21 maçta forma giyerken, 1 gol atıp 2 de asist yaptı. 

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