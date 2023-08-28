Galatasaray kritik 3 güne odaklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray 1-4 Eylül tarihleri arasına odaklandı. Avrupa'nın çoğu ülkesinde transfer döneminin biteceği tarih olan 1 Eylül'den sonra daha agresif hamleler yapacak sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi yapılacak olan 5 Eylül'e kadar iki transfer daha gerçekleştirmeyi hedefliyor

Galatasaray, transferdeki sessizliğini yakında bozmayı planlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 3-2'nin rövanşında kaza yaşamamak için Molde maçına kenetlenen sarı-kırmızılılarda yönetim çalışmalarını bir yandan sürdürüyor.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Galatasaraylı idareciler gözlerini 1 Eylül - 4 Eylül tarihleri arasına çevirmiş durumda. Avrupa'nın çoğu ülkesinde transfer döneminin son günü olan 1 Eylül'ü bekleyen sarı-kırmızılılar bu tarihten itibaren transfer piyasasında daha agresif hamleler yapacak. REKLAM

Şu ana kadar 19 milyon Euro'luk transfer bonservis ve kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, ayrılan oyuncularından ise 15 milyon Euro'ya yakın bir bedel elde etti. Denk bütçeyle hareket etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, 1 Eylül'den itibaren istediği oyuncular için kulüplerinin bonservis beklentilerinin azalacağını düşünüyor.

Avrupa'da UEFA listesi kadro bildiriminin son günü olan 4 Eylül'e kadar iki takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda iki yabancı oyuncuyla yolların ayrılması da gündemde... Hem Süper Lig hem İtalya'dan talipleri bulunan Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Leo Dubois'yla da yollar ayrılabilir.

Suudi Arabistan pazarından da ilgi bulunan Dries Mertens ve Sergio Oliveira'nın Galatasaray'daki geleceğine dair de sürpriz kararlar bu tarihlerde alınabilir.