Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Angelino tamam sıra orta sahada!

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Daha önce yıllık 2,5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme öneren Cimbom bu teklifi daha da yukarı çekti ve 2,75 milyon Euro + bonuslar içeren bir yıllık ücret sundu.

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Leandro Paredes geride kalan sezonda hem Paris Saint Germain hem de Juventus formaları giydi. 29 yaşındaki orta saha toplamda 39 müsabakada şans buldu. Leandro Paredes bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist üretti.