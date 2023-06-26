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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir süredir sessiz kalan sarı-kırmızılılar, transfer için kaynak yaratmasının ardından harekete geçti. Başkan vekili Erden Timur bir süredir dirsek temasında bulunulan oyuncularla görüşmek için Avrupa'ya gitti! İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri ve son dakika gelişmeleri

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transfer operasyonunu da başlatıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten alacağı bulunan kişilere yüklü bir ödeme yapan Galatasaray, transfer için de kaynak buldu. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Transferde bir süredir sessiz kalan sarı-kırmızılı kulüp idarecileri, geniş liste üzerinde dirsek temasında bulunurken 25 futbolcu üzerine odaklanıldı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Sol bek, orta saha ve santrfor bölgelerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Sacha Boey ve Victor Nelsson'un satışlarına göre bu bölgelere de transfer yapmayı düşünüyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur, bu doğrultuda transfer görüşmelerini de yürütmek için yurt dışına çıktı. Timur'un İngiltere, İtalya ve Fransa'da temaslarda bulunacağı öğrenildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    İLK HEDEF NUNO TAVARES

    Galatasaray'ın sol bekteki önceliği Nuno Tavares... Arsenal'deki ilk sezonunun ardından gözden düşen Portekizli yıldız geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Igor Tudor yönetiminde Marsilya'nın sezonu üçüncü sırada tamamlamasına katkı sağlayan 23 yaşındaki oyuncu şu an da Portekiz U21 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda bulunuyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Arsenal'de kadroda düşünülmeyen Portekizli yıldız, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakarken şu anda transfere değil turnuvaya odaklandığını belirtirken sarı-kırmızılılar oyuncunun temsilcisiyle masaya oturacak.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Diğer yandan İngiltere basını da Galatasaray'ın Nuno Tavares'e olan ilgisini haberleştirdi. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    TheSun'ın haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı transfer etme girişimleri, Sacha Boey'un Arsenal'e transferinde kolaylık sağlayabilir. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Galatasaray, Tavares'te istediği sonucu alamaması durumunda ise rotasını Almanya ve İtalya'ya çevirecek. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Sarı-kırmızılılar Angelino için RB Leipzig'le masaya oturacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    İspanyol oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray, Angelino'yu bonservisiyle vermek isteyen RB Leipzig'i ikna etmeye çalışacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Nuno Tavares ve Angelino ile işlerin yolunda gitmemesi durumunda ise Sassuolo ile görüşecek sarı-kırmızılılar, Brezilyalı sol bek Rogerio ile masaya oturacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Sassuolo ile anlaşma zemini aranacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    PAREDES'TEN GELECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA

    Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Galatasaray kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Mauro Icardi'nin vatandaşı ve eski takım arkadaşı Leandro Paredes sarı kırmızılılarla anılıyordu. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Arjantinli oyuncu, hazırlık maçı sonrası ESPN Argentina'ya kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Luis Enrique'nin PSG'yi çalıştırma ihtimali hakkında konuşan Leandro Paredes, "Gelecek sezon nerede olacağımı bilmiyorum. Luis Enrique iddialarından dolayı PSG'de kalma fikrine sıcağım. Enrique'nin PSG'yi çalıştıracak olması ilgimi çekiyor." dedi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Erden Timur, İngiltere'ye uçtu! Leandro Paredes, Nuno Tavares'le görüşülecek!

    Diğer yandan Galatasaray bu transferde pes etmiş değil. Sarı-kırmızılı idarecilerin aracılarla birlikte Paredes transferi için şartlar görüştüğü ve mali konularda aradaki makasın kapandığı öğrenildi.

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