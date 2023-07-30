Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Muslera'ya talip çıktı!
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fernando Muslera'ya da Brezilya'dan talip çıktı!
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fernando Muslera'ya Breziyla'dan flaş bir talip çıktı.
Brezilya basınında Correio Do Povo'nun haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesinde son senesine giren 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisini Gremio kadrosuna katmak istiyor.
Kaleye tecrübeli bir ismi almak isteyen Gremio yönetimi, Fernando Muslera'yı sözleşmesi bitmeden takıma getirmek için girişimlere başladı ve kısa süre içinde teklifini yapması bekleniyor.
Haberin detaylarında Muslera'nın Brezilya'da oynamaya sıcak baktığı yazılırken, ilerleyen günlerde transferde gelişmeler yaşanabilir.
Galatasaray ile birlikte birçok kupa kaldırma başarısı gösteren Muslera bu süreçte 457 resmi maça çıkarken kalesinde 491 gol gördü ve 161 maçta da kalesini gole kapadı.