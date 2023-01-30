DÖNÜM NOKTASI KAYSERİSPOR DEPLASMANI OLDU

İlk dört haftada iki maçta puan kaybeden Galatasaray için dönüm noktası da Kayserispor mücadelesi oldu. Zorlu deplasmanda Icardi, Mertens, Mata ve Yunus'u ilk kez aynı anda sahaya süren Buruk, takımın fiziksel açıdan rakibe yanıt verememesi sonrasında ise değişime gitti.