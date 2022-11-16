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Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya Avrupa'nın dev kulübü talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberde; transfer için takas formülünün de masada olduğu belirtildi.

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  • Galatasaray'da Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Avrupa devinin transfer listesine girdi. 
  • Galatasaray'da Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılılarda kısa süre içinde sergilediği performansla orta sahanın değişmez ismi olan Uruguaylı yıldız, kendisine ödenen 6 milyon euronun hakkını vermeye başladı.
  • Galatasaray'da Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü - Son dakika Galatasaray haberleri

    Özellikle Beşiktaş derbisi ve Başakşehir maçında orta sahadaki etkili performansıyla alınan galibiyetlerde pay sahibi olan Torreira için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
  • Galatasaray'da Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü - Son dakika Galatasaray haberleri

    Calcio Style'ın haberine göre; Serie A devi Milan, 26 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçti.
  • Galatasaray'da Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü - Son dakika Galatasaray haberleri

    Milano ekibinin, performansından memnun kalmadığı Bakayoko'nun yerine Torreira'yı transfer etmek istediği ve ilk teklifi de sarı-kırmızılılara ilettiği öne sürüldü.
  • Galatasaray'da Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü - Son dakika Galatasaray haberleri

    12-13 MİLYON EUROLUK TEKLİF

    Bennacer'in yanına Torreira'yı dahil ederek orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Milan'ın,  2 milyon euro kiralama teklifi ve 12-13 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu ile Galatasaray'ın kapısını çaldığı belirtildi.
  • Galatasaray'da Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü - Son dakika Galatasaray haberleri

    TAKASTA BALLO-TOURE İDDİASI!

    Milan'ın Torreira için para teklifinin yanı sıra takas formülünü de deneyeceği öğrenildi. Sezon başında Milan'ın sol beki Ballo-Toure'yi isteyen sarı-kırmızılılara bu ismin Torreira transferinde takas olarak teklif edilebileceği belirtildi.
  • Galatasaray'da Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bu sezon 12 lig maçına çıkan Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • Galatasaray'da Torreira'ya dev talip! Transferde takas formülü - Son dakika Galatasaray haberleri

    DÜNYA KUPASI'NDA BÜYÜK BEKLENTİ!

    Öte yandan Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Lucas Torreira'nın turnuvada sergileyeceği performans, değerinin daha da yükselmesine olanak sağlayabilir. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında bu durumu da koz olarak kullanmayı planlıyor. 

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