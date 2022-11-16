12-13 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Bennacer'in yanına Torreira'yı dahil ederek orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Milan'ın, 2 milyon euro kiralama teklifi ve 12-13 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu ile Galatasaray'ın kapısını çaldığı belirtildi.