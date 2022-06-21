Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray'da Torrent çıkmazı!

Galatasaray, ayrılık için görüşmelere başladığı Domenec Torrent'ten beklediği yanıtı alamadı. Özbek yönetimi, 2.1 milyon Euro'yu bulan tazminatı minimuma indirmek için temaslarını sürdürüyor

Galatasaray'da Torrent çıkmazı!

Galatasaray’da eski yönetimin geçen sezonun ortasında göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent, istifa etmeyi düşünmediğini yeni yönetime iletti. Okan Buruk’la anlaşma sağladıktan sonra İspanyol hocayla yolları ayırmak isteyen Özbek yönetimi, yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkaramadı.

TAZMİNATI 2.1 MİLYON EURO

Sözleşmenin feshi durumunda yardımcılarıyla birlikte toplam 2.1 milyon Euro civarında Torrent’e tazminat ödemesi gerekecek olan Özbek yönetimi, bu rakamı minimuma indirmek istiyor. Ancak göreve geldiği günden itibaren istifa sorularına sözleşmesine saygı duyulması gerektiği yönünde yanıtlar veren Torrent’in ücretinin tamamını almak istediği ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Yıldız: Büyükekşi'nin masasındaki dosya kabarık
FUTBOL Masasındaki dosya kabarık
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ozan Tufan'ın transferini duyurdular - FB Haberleri
FUTBOL Ozan Tufan'ın transferini duyurdular
Bruno Henrique yaklaşık 1 sene forma giyemeyecek
FUTBOL Bruno Henrique 1 sene yok!
Giggs, Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti
FUTBOL Yargılanan Giggs istifa etti
Son dakika: TFF Süper Lig 2022-23 harcama limitleri açıklandı! - Spor haberleri
FUTBOL Harcama limitleri açıklandı!
İşte en fazla bonservis bedeli ödenen Türk futbolcular - Transfer Haberleri
FUTBOL 50 milyon Euro'luk transfer!
İşte Fenerbahçe'nin GOLCÜ LİSTESİ - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri bugün
FUTBOL Golcü atağı!
FORVETTE SICAK GELİŞME - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri bugün - BJK haberleri
FUTBOL Forvette flaş gelişme!
Oğuzhan Özyakup kulüp arıyor!
FUTBOL Oğuzhan Özyakup kulüp arıyor!
Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş transferleri açıklaması - Spor haberleri
FUTBOL Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.