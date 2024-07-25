Galatasaray'da transfer gelişmesi: Tete, Panathinaikos'ta!

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar; Tete'nin transferini için Yunanistan ekibi Panatinaikos ile anlaşmaya vardı.

Brezilyalı futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek eşyalarını toplayacak ardından Atina'ya sağlık kontrollerinden geçmeye gidecek. Galatasaray bu transferden kasasına 7 milyon Euro koyacak.