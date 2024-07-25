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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da transfer gelişmesi: Tete, Panathinaikos'ta! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da transfer gelişmesi: Tete, Panathinaikos'ta!

        Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen Brezilyalı futbolcu Tete, Yunanistan ekibi Panatinaikos'a gidiyor! Cimbom bu transferden 7 milyon Euro bonservis elde edecek

        Giriş: 25.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:01
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        Tete, Panathinaikos'ta!
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        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar; Tete'nin transferini için Yunanistan ekibi Panatinaikos ile anlaşmaya vardı.

        Brezilyalı futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek eşyalarını toplayacak ardından Atina'ya sağlık kontrollerinden geçmeye gidecek. Galatasaray bu transferden kasasına 7 milyon Euro koyacak.

        Geçen sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı. Tete'nin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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