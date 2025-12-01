Galatasaray'da Uğurcan Çakır sakatlandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk olan temsilcimiz Galatasaray'da Uğurcan Çakır sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 10.12.2025 - 00:32 Güncelleme: 10.12.2025 - 00:32
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır, 68. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
29 yaşındaki file bekçisi yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
