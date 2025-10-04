Galatasaray'da Uğurcan Çakır: Yenilmedik, mutlu değiliz!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
"YENİLMEDİK, MUTLU DEĞİLİZ"
Liverpool maçından sonra bir derbi oynamak hem bizim için iyi hem de kötü oldu. Çok efor sarf ettik o maçta. Zor bir maç oldu 3 gün sonra. 10 kişi kaldıktan sonra herkes çok iyi mücadele etti. Yenilmedik. Mutlu değiliz. Geriden gelip öne geçme fırsatlarımız da vardı. Takım arkadaşlarım karakter ve yürek koydu. 1-1 bitti. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz.