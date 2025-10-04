Habertürk
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır: Yenilmedik, mutlu değiliz! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Uğurcan Çakır: Yenilmedik, mutlu değiliz!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 04.10.2025 - 22:49 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:56
        "Yenilmedik, mutlu değiliz!"
        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "YENİLMEDİK, MUTLU DEĞİLİZ"

        Liverpool maçından sonra bir derbi oynamak hem bizim için iyi hem de kötü oldu. Çok efor sarf ettik o maçta. Zor bir maç oldu 3 gün sonra. 10 kişi kaldıktan sonra herkes çok iyi mücadele etti. Yenilmedik. Mutlu değiliz. Geriden gelip öne geçme fırsatlarımız da vardı. Takım arkadaşlarım karakter ve yürek koydu. 1-1 bitti. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz.

