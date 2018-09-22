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Ümit Davala, Schalke 04 ve Porto'yu analiz etti, raporu hazırladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne harika bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu galibiyetin mimarlarından biri, Rusya'ya giderek rakibi analiz eden Hasan Şaş olmuştu. Fatih Terim, gruptaki diğer rakipler olan Schalke ile Porto'yu izlemesi için Ümit Davala'yı görevlendirdi. Davala'nın raporu da ortaya çıktı!

22 Eylül 2018 Cumartesi, 12:05 | Güncelleme:

5 yıl aradan sonra Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde, rakibin iyi analiz edilmesi ve bunun üzerine kurulan planın önemi dikkat çekmişti. Teknik direktör Fatih Terim, şimdi de diğer rakipleri izleterek ona göre bir hazırlık yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynarken, Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, Moskova'da Lokomotiv'in Dinamo ila oynadığı maçı izlemiş ve detaylı bir rapor hazırlamıştı. Yardımcılarına çok güvenen ve onlara sorumluluk veren Fatih Terim'in Galatasaray'ın Lokomotiv ile oynadığı saatlerde de diğer yardımcısı Ümit Davala'yı Almanya'da görevlendirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Ümit Davala'nın, grubun diğer mücadelesi olan Schalke 04 - Porto karşılaşmasını tribünden takip ettiği belirlendi. Genç teknik adamın, diğer rakiplerini mercek altına aldığı, stattan da umutlu ayrıldığı belirtildi. Her iki takımın artı ve eksi yönlerini dikkatli bir şekilde raporlayan Davala'nın analizlerini Terim'le paylaştığı bildirildi.

Schalke 04'ün yaklaşık 250 milyon Euro'luk kadro değerine karşın içerde ve dışarıda yenilmeyecek bir takım olmadığını dile getiren Davala, grupta liderlik için rakiplerinin Porto olduğu görüşünü ileri sürdü. Galatasaray'da teknik kadro, dengeli gibi gözüken bu grupta sıralamayı detayların belirleyeceğini düşünüyor.

Teknik direktör Fatih Terim de bu yüzden rakiplerinin en küçük ayrıntısını bile kaçırmak istemiyor, onların açıklarını bulmak için yardımcılarını görevlendiriyor.

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