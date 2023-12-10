Galatasaray'da Victor Nelsson 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de oynanacak Kopenhag maçında forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. kez sahaya çıkacak. Müsabaka Kopenhag'ın Parken Stadyumu'nda oynanacak.

Futbola ülkesinin Nordsjaelland takımının altyapısında başlayan Nelsson, 2016'da yükseldiği A takımda 98 resmi karşılaşmaya çıktı. Gösterdiği performansla 2019'da Kopenhag'a imza atan Nelsson, burada da 87 kez forma giydi.

Galatasaray'a ağustos 2021'de 7 milyon avro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı takımın da önemli oyuncuları arasına girdi. Beş yıllık sözleşme imzalanan savunma oyuncusu, yaklaşık 2,5 yıllık süreçte 99 resmi karşılaşmada forma giyme başarısı gösterdi.

Nelsson, sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 79, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında toplam 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda da 3 kez terletti.