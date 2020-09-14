Galatasaray, orta sahaya yapılacak takviye konusunda rotasını Portekiz’e çevirdi. Okay Yokuşlu için Celta Vigo’dan olumsuz yanıt alan sarı kırmızılılar, listesinde yer alan diğer isimlere yöneldi.

Galatasaray’ın, Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia’yı gündemine aldığı öğrenildi. Yönetim, Portekiz ekibinden ayrılmak isteyen 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor. Avrupa’dan farklı takımların da listesinde olan Doumbia ile yapılan görüşmede oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray’ın, Sporting Lizbon ile yıllık kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Portekiz liginde 22 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, gol ya da asist katkısı yapmadı. Yönetim transfer için girişimlerde bulunurken, takım ise Neftçi Bakü maçına hazırlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, rakibin artılarını ve eksilerini analizlerle oyuncularına anlatıyor. Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde oynanan futbol ve alınan sonuç, Avrupa ligi maçı öncesinde teknik heyeti memnun etti.

Diğer yandan ilk hafta maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç’ın durumunun ciddi olmadığı ve Neftçi karşısında forma giyebileceği kaydedildi.