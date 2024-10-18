Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşsa da takım içinde sorunlar yaşayan Galatasaray bu sezon ise bir başka…

Sergio Oliveira, Wilfried Zaha gibi forma giymediğinde hem soyunma odasında hem de antrenmanlarda sorun çıkaran futbolcularla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar sahaya odaklanmış durumda.

Milli maç arasında Arjantin’e giden ve Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi de Türkiye’ye moralli döndü.

Nijeryalı golcü, Arjantinli yıldızın takım içindeki liderliğini kabullenirken yaptığı açıklamalarda Galatasaray’a yardımcı olmak için geldiğini belirtiyor.

Geçen sezon takım içinde ‘negatif’ tavır sergilediği belirtilen Hakim Ziyech’in yüzü de bu sezon gülüyor.

Florya’da çalışanlar bu pozitif hava ile nefes alırken Okan Buruk da PAOK maçı öncesinde bu duruma dair mesajlar vermiş ve şunları söylemişti:

“Bu sezon takım oyuncularını kadroya kattık, iyi karakterler. Bu sezonki en önemli farklardan biri oyunu ve takımı sahiplenen, oynasa da oynamasa da çalışan ve antrenmanda her şeyini veren profiller bizimle beraber”