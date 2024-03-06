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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin-Beşiktaş Ayos: 3-2 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin-Beşiktaş Ayos: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide Beşiktaş Ayos'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 12. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise 16. kez yenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 21:30 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:30
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        File derbisi Galatasaray'ın!
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasındaki dev derbide Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar 2-0'dan geri dönerek maçtan 3-2 galip ayrıldı.

        Başa baş geçen ilk sette son bölüme 24-24 eşitlikle girilirken, 26-24 ile 1-0 öne geçen taraf Beşiktaş oldu.

        Müsabakanın 2'inci setinde de rekabet üst düzeydeydi. Beşiktaş Ayos farkı 4'e kadar çıkarırken, Galatasaray Daikin iyi hücumlarıyla cevap verdi. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği mücadelede skor tabelası 30-30'a geldi.

        Kazananı ufak detaylar belirlerken, siyah-beyazlılar 32-30 ile durumu 2-0 yaptı.

        Karşılaşmanın 3'üncü seti de karşılıklı sayılarla başladı. İki takım da hücumda etkili olurken, 8-8'lik eşitlik görüldü. Bu andan itibaren üstünlüğü ele geçiren Galatasaray Daikin, 25-20 ile maça tutundu.

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        Mücadelenin 4'üncü setine hakim olan taraf Galatasaray Daikin'di. Hücumdaki iyi oyununu savunmasıyla da destekleyen sarı kırmızılılar farkı 5'e kadar çıkardı.

        Yakaladığı iyi ivmeyi koruyan ev sahibi takım, 25-17 ile maçı karar setine taşıdı. Galatasaray Daikin, karar setine 3-0'lık seri ile başladı.Beşiktaş Ayos cevap vermekte gecikmedi ve skor tabelası 10-10'a geldi. Bu andan itibaren tekrar rakibinin direncini kıran sarı kırmızılılar, seti 15-13 maçı da 3-2 kazandı.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine

        Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Lazovic)

        Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rosell, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Bahar Toksoy Guidetti, Plak, Hilal Kocakara, Demidova)

        Setler: 24-26, 30-32, 25-20, 25-17, 15-13

        Süre: 142 dakika (29, 40, 27, 26, 20)

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