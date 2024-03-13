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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin'de forma giyen milli voleybolcu ilkin Aydın'ın son durumu - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin'de İlkin Aydın'ın sakatlığı ciddi değil

        Çukurova Belediyespor maçında sakatlanan İlkin Aydın'dan sevindirici haber geldi. Müsabakada kenara gelen milli voleybolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, sarı-kırmızılı taraftara transfer müjdesini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 16:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:23
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        İlkin Aydın'ın sakatlığı ciddi değil
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        Galatasaray Daikin, Vodofone Sultanlar Ligi’nin 25. hafta maçında Çukurova Belediye'yi deplasmanda 3-0'lık skorla yenerken mücadelenin 3. setinde Yasemin Güveli'nin hücumunda bloğa çıkan İlkin Aydın da talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

        Yere inerken sakatlık yaşayan ve kenara gelen İlkin Aydın'ın sağlık durumu merak edilirken milli voleybolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

        Habertürk'ten Esra Köse'nin haberine göre fizyoterapist kontrolünden geçen İlkin Aydın'ın Muratpaşa Belediye müsabakasında forma giyip giymeyeceğine ise antrenör karar verecek.

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        İKİ TRANSFER DAHA BİTİYOR

        Gelecek sezon daha yarışmacı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın başkan yardımcısı Mehmet Cibara, Habertürk'e transfer çalışmalarına dair açıklamalar yaptı.

        Kadrosuna son olarak Sırbistan Milli Takım oyuncularından Katarina Lazovic'i katan sarı-kırmızılıların iki oyuncuyla daha anlaştığını belirten Cibara, play-off müsabakalarının ardından bu transferlerin resmen duyurulacağını açıkladı.

        HEDEF 2028'DE DAHA FAZLA MİLLİ OYUNCU

        Kulübün gelecek yıllarıyla ilgili planlamalarına dair de açıklamalar yapan Cibara, 2028 Olimpiyat Oyunları için Milli Takım oyuncu havuzunun alt yapısını oluşturacak genç kadronun hazırlıklarının devam ettiğini ve yeni yönetime güçlü bir kadro bırakılacağını vurguladı.

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