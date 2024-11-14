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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan 9 yaşındaki Yiğit'e vefa - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan 9 yaşındaki Yiğit'e vefa

        Galatasaray'da yönetim, maç izlemek için çıktığı yolda hayatını kaybeden 9 yaşındaki taraftar Yiğit Kurt'un cenazesine katılacak.

        Giriş: 14.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:49
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        G.Saray'dan 9 yaşındaki Yiğit'e vefa
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        Galatasaray yönetimi, 9 yaşındayken hayatını kaybeden Yiğit Kurt’u unutmayacak.

        Tottenham müsabakasını izlemek için Bodrum’dan yola çıkan minik Galatasaraylı trafik kazası geçirmişti.

        Beş gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybedip vefat eden Yiğit Kurt bugün toprağa defnedilecek.

        Galatasaray yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, minik Yiğit’in cenazesine katılacak.

        Galatasaray yönetimi ayrıca Bodrum’daki Galatasaraylılar Derneği’ni de yönlendirdi ve aileye destek olunmasını istedi.

        23 Kasım’da Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray bu müsabaka öncesinde de Yiğit’in kabrini ziyaret edecek.

        Teknik direktör Okan Buruk ve bazı futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de Yiğit’i ziyaret ederek anacak.

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