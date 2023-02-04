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Galatasaray'dan açıklama: "Düşman değil, rakibiz!"

Galatasaray Kulübü, resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye haksızlıklara karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Beşiktaş Kulübü ise sarı-kırmızılıların açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi.

Galatasaray'dan açıklama:
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, “bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet” arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini bir kez daha belirtmek isteriz.

Bu amaçla sezon başından beri tekrar ettiğimiz bir çözümü tüm spor kamuoyuyla yeniden paylaşıyoruz:

Bu sezon oynanan, öncelikle ilk 5 sıradaki takım, istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş, uluslararası camiada itibarı bilinen, önemli maçları yönetmiş yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program, tüm pozisyonlar ve detaylarıyla televizyonlarda yayınlansın.

Bu çalışmanın futbolseverlerin yanlış değerlendirdiği kararları görmesi ve doğru şekilde bilgilenip, kafasındaki soru işaretlerini azaltması açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında hangi takımın ne kadar hataya maruz kalıp, haksızlığa uğradığı ya da avantaj sağladığını göstermesi açısından da önemli bir milat olacağını düşünüyoruz.

Hepimiz zaman zaman, kulüplerimize olan sevgimiz yüzünden objektif bakış açımızı kaybediyor ve oluşan gerginliklerin bir parçası oluyoruz. Bu gerginlikler üzerinden köpürtülmeye çalışılan düşmanlık ne futbolumuzun marka değerine ne de içinde yaşadığımız toplumun özünde olan barış ve kardeşlik duygusuna katkı sağlıyor.

Başta “ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz” olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçle, adalet için olan bu mücadelede bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Gelin, tarafsızlığı ve adaleti birlikte sağlayalım, kutuplaşmayı ve düşmanlıkları birlikte önleyelim.

BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP!

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Siyah-beyazlıların paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin.

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