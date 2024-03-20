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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu

        Galatasaray Divan Kurulu toplantısında konuşma yapan üyeler, son dönemde Fenerbahçe ile yaşanan tartışmalara değindi. Genel Sekreter Eray Yazgan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında sert ifadelere kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:34
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        Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu
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        Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda, Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya yönetim kurulundan ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile üyeler İsmail Sarıkaya ve Bora İsmail Bahçetepe katıldı.

        Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesinin cenaze törenine katıldığı için toplantıya yaklaşık 1 saat gecikmeli geldi.

        Toplantıda söz alan üyeler kulübün faaliyetleri hakkında görüş bildirdi. Üyelerden bazıları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili açıklamalarına tepki gösterirken, son dönemdeki gerginlikler karşısındaki duruşu nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün yönetimini tebrik etti.

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        ERAY YAZGAN: (ALİ KOÇ) UMARIM AKLINI BAŞINA DEVŞİRİR

        Toplantıda söz alan divan kurulu üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili, "Beka problemi" açıklamasını eleştirdi. Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hüsnü Seçkin Koç, yönetim kurulunun da aksiyon alması gerektiğini söyledi.

        Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Eray Yazgan, "Bahsi geçen şahıs hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür." ifadelerini kullandı.

        KULÜP ÜYE SAYISI 11 BİNİN ÜZERİNDE

        Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün aktif üye sayısının 11 bin 368 kişi olduğunu açıkladı.

        Toplantının başında kulüp ve divan kuruluyla ilgili bilgi veren Derkan, 31 Aralık 2023 itibarıyla 11 bin 368 üyenin olduğunu ve bunların yüzde 27'sinin divan kurulu üyesi olduğunu dile getirdi.

        BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN TANER AŞKIN'A ERDEN TİMUR TEPKİSİ

        Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u eleştiren eski yöneticilerden Taner Aşkın'a tepki gösterdi.

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        Toplantıda söz alan Aşkın, Erden Timur'a yönelik eleştirilerde bulundu. Aşkın'ın Timur için "Atanmış biri. Seçilmiş değil." demesi üzerine başkan Özbek, "Kendisinin cenazesi var. Ayıp. Biraz saygılı olalım. Bizi temsil ediyor. Kullandığınız ifadelere dikkat edin. Bugünkü durumuna da saygı gösterin." diye konuştu.

        Aşkın, bunun üzerine eleştirilerini bitireceğini söyledi.

        Ayrıca toplantının sonunda Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da divan kurulu adına Erden Timur'dan özür diledi.

        KÜKNER: ALİ KOÇ'U MAHKEMEYE VERECEĞİM

        Divan kurulu üyesi Reşit Ömer Kükner, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında dava açacağını söyledi.

        Ali Koç'un Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Süper Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Kükner, "Ali Koç adındaki şahsı mahkemeye vereceğim. Eğer 2 ya da 9 Nisan'da ligden çekilme kararı almazlarsa 10 Nisan'da mahkemeye gideceğim." ifadelerini kullandı.

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