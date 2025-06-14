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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması!

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair konuştu. Kavukçu, Bernardo Silva iddialarına da yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 19:07 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:07
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        Galatasaray'ın Leroy Sane için Galata Kulesi'nde çektiği videoda Bernardo Silva'nın siluetinin olduğunu konuşulmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

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        Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın transferi için heyecanlanırken, yönetim böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını açıkladı.

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        Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, Bernardo Silva ile ilgili transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

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        "BERNARDO SILVA İDDİASI ASILSIZ"

        Abdullah Kavukçu yaptığı açıklamada "Son günlerde özellikle sosyal medyada çok sayıda oyuncunun ismi transfer listemizdeymiş gibi konuşuluyor. Başta Bernardo Silva olmak üzere adı geçen oyuncularla hiçbir ilgimiz yok." dedi.

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        "ÖNCELİĞİMİZ OSIMHEN VE KALECİ TRANSFERİ"

        Açıklamalarına devam eden Abdullah Kavukçu "Önceliğimiz Victor Osimhen ve kaleci transferi. Lütfen bu asılsız haberlere itibar etmeyiniz." dedi.

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