Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi: Giannis Konstantelias ve Djordje Petrovic

Transferde gaza basan Galatasaray, önceliği Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yerini doldurmak olarak belirledi.

ON NUMARAYA KONSTANTELIAS! Bu kapsamda sarı-kırmızılılar on numara bölgesi için aradığı ismi Komşu'da buldu. Cimbom, PAOK'ta forma giyen 22 yaşındaki Giannis Konstantelias'ı listeye aldı.

Konstantelias'ta en büyük engel ise Yehova Şahidi olması... 22 yaşındaki Yunan oyuncu, inancı gereği ilaç tedavisini kabul etmiyor. Transfer sürecinde ise bunun dışında da bazı pürüzler bulunduğu öğrenildi. REKLAM PAOK'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Konstantelias, geçtiğimiz sezon 47 maçta 10 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

KALEYE PETKOVIC HAMLESİ! Birçok kaleciyi listesinde barındıran G.Saray, son olarak bonservisi Chelsea'de bulunan Djordje Petrovic için devreye girdi. G.Saray'ın Sırp file bekçisini kadrosuna katmanın formülünü aradığı ve listeye üst sıralardan dahil olduğu öğrenildi.