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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi: Giannis Konstantelias ve Djordje Petrovic - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi: Giannis Konstantelias ve Djordje Petrovic

        Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Muslera ve Mertens'in yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılıların listesindeki isimler ise ortaya çıktı.

        Giriş: 11.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 11.06.2025 - 21:40
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        G.Saray'dan çifte transfer hamlesi!
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        Transferde gaza basan Galatasaray, önceliği Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yerini doldurmak olarak belirledi.

        ON NUMARAYA KONSTANTELIAS!

        Bu kapsamda sarı-kırmızılılar on numara bölgesi için aradığı ismi Komşu'da buldu. Cimbom, PAOK'ta forma giyen 22 yaşındaki Giannis Konstantelias'ı listeye aldı.

        Konstantelias'ta en büyük engel ise Yehova Şahidi olması... 22 yaşındaki Yunan oyuncu, inancı gereği ilaç tedavisini kabul etmiyor. Transfer sürecinde ise bunun dışında da bazı pürüzler bulunduğu öğrenildi.

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        PAOK'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Konstantelias, geçtiğimiz sezon 47 maçta 10 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

        KALEYE PETKOVIC HAMLESİ!

        Birçok kaleciyi listesinde barındıran G.Saray, son olarak bonservisi Chelsea'de bulunan Djordje Petrovic için devreye girdi.

        G.Saray'ın Sırp file bekçisini kadrosuna katmanın formülünü aradığı ve listeye üst sıralardan dahil olduğu öğrenildi.

        25 yaşındaki eldiven geçtiğimiz sezon Strasbourg'da kiralık olarak forma giydi. Burada 31 maça çıkan Sırp kaleci, 38 gol yerken 10 maçta da kalesini gole kapattı.

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