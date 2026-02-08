Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray'dan derbi sonrası hakemlere sert tepki: Gerekli aksiyonların alınmasını bekliyoruz! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'dan derbi sonrası hakemlere sert tepki: Gerekli aksiyonların alınmasını bekliyoruz!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 79-77 mağlup olan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmanın ardından maçın hakem üçlüsü ve Merkez Hakem Kurulu'nu hedef alan sert bir açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 19:57 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan derbi sonrası hakemlere sert tepki!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.

        Maçın ardından Galatasaray MCT Technic, sosyal medya hesaplarından maçın hakem üçlüsü ve Merkez Hakem Kurulu'nu eleştirdiği bir açıklama yayınladı.

        İşte o açıklama:

        twitter
        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamile kediyi çuvala koydular!

        Niğde merkezde bir market zincirinin çevresinde hamile bir kedinin çuvala konulduğu görüntüler tepkiye neden oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural