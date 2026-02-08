Galatasaray'dan derbi sonrası hakemlere sert tepki: Gerekli aksiyonların alınmasını bekliyoruz!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 79-77 mağlup olan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmanın ardından maçın hakem üçlüsü ve Merkez Hakem Kurulu'nu hedef alan sert bir açıklama yayımladı.
Giriş: 08.02.2026 - 19:57 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.
Maçın ardından Galatasaray MCT Technic, sosyal medya hesaplarından maçın hakem üçlüsü ve Merkez Hakem Kurulu'nu eleştirdiği bir açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
