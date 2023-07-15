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        Galatasaray'dan gollü prova

        Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Macar ekibi Csakvar'ı 4-2 mağlup etti.

        Ajanslar
        Giriş: 15.07.2023 - 21:27
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        Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında kamp yaptığı tesislere Macar ekibi FC Csakvar ile karşılaştı.

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        Sarı-kırmızılılar maçtan 4-2’lik skorla galip ayrıldı.

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        Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Emin Bayram, Metehan Baltacı, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Özgür Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo 11’i ile çıktı.

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        Yedeklerde de Berk Balaban, Caner Doğan, Hamza Akman, Efe Akman, Angelino, Mathiass Ross ve Baran Demiroğlu bekledi.

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        ANGELINO İLK KEZ OYNADI

        İkinci yarı oyuna Berk Balaban, Hamza Akman, Efe Akman, Caner Doğan, Mathias Ross, Baran Demiroğlu ve Angelino oyuna girdi.

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        Yeni transfer Angelino ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. İspanyol sol bek 62. dakikada Metehan Balatacı’nın yerine oyuna dahil oldu.

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        Galatasaray’ın gollerini; 3. dakikada Olimpiu Murutan, 54. dakikada Kaan Ayhan, 57 ve 60. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.

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        FC Csakvar’ın gollerini ise 51. dakikada Nandor Tamas ve 77. dakikada Andras Simon attı.

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        Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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