Galatasaray'dan hakem tepkisi

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine vefat eden Mustafa Cengiz’e başsağlığı dileyerek başlayan Selçuk İnan, “Eski başkanımız Mustafa Cengiz’in ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamızın baş sağ olsun. Kendisinin mekanı cennet olsun. Maçtan önce çok üzüldük. Bizim için büyük kayıp.” dedi.

Avrupa maçlarından sonra oynanan lig maçlarında istediklerini oyunu ortaya koyamadıklarını ifade eden Selçuk İnan, buna rağmen çok pozisyona girdiklerini belirterek hakem yönetimine dikkat çekti.

Selçuk İnan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Avrupa’daki büyük maçlardan sonra istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Belki istediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz; ama bizi oyundan daha çok üzen dış faktörler oluyor. Çok fazla hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. İçeride pozisyonların analizini yaptık. Bu analizler sonrası fazla iyi niyet hissetmediğim için bir şeyler söylemek istiyorum.”

“HAKEM ÖNCE GOLÜ VERDİ, VAR’DAN ÇAĞRILMAYACAĞINI BİLDİĞİ İÇİN İPTAL ETTİ”

“Hakem önce golü veriyor. Ondan sonra birden bire golü iptal ediyor. Dördüncü hakeme neden böyle bir şey olduğunu sordum. Dördüncü hakem neden olduğunu bilmiyor; ama ben biliyorum. Biz biliyoruz. Bugün VAR yoktu herhalde! Biz görmedik VAR’ı. Çünkü yüzde yüz penaltı pozisyonu vardı. Onda da VAR’dan hakeme bir çağrı olmadı. Son pozisyonda hakem önce golü veriyor. VAR’dan çağrılmayacağını bildiği için sonradan faul diyor. VAR’ın yeni kurallarına göre ufak temasları hakem takdirine bıraktılar. Hakem de bunu biliyordu. Dördüncü hakeme işgüzarlık yaptığını söyledim. Önce golü verdi. Yukarıdan VAR’ın çağırmayacağını düşürdüğü için golü iptal etti dedim.”

“EMRE NEREDEYSE OYUNU BIRAKACAKTI”

“Bunlarla uğraşmak, bunları hissetmek bizi çok üzüyor. Oyuncular içeride çok üzgün, biz çok üzgünüz. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık. Bu bizim sorunumuz. Her defasında hakemlerle ilgili konuşmak, canımızın yanması çok kabul edilebilir bir şey değil. Emre’ye yapılan faulle ikinci sarı kart pozisyonu var. 27. dakikaydı. Onu pas geçti. Herkes görüyor. Penaltı pozisyonunda Emre oyuna devam edemedi neredeyse. O kadar ağır bir darbe aldı. VAR’dan bile çağırmadılar.”

“İstediğimiz oyunu tam yansıtamasak da çok pozisyona girdik. Kazanamadığımız için çok üzgünüz.”

FERNANDO MUSLERA: BİZİM DE YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY KALMIYOR

Kaptan Fernando Muslera da yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken hakeme tepki gösterdi.

Mustafa Cengiz’in vefatı sebebiyle üzgün olduklarını belirten Muslera, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tabii ki futboldan daha önemli bir olay yaşadık. Ne yazık ki bizi inanılmaz üzüntüye boğan bir olay yaşadık. Allah nur içinde yatırsın. Bir önceki başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’i kaybettik. Gerçekten inanılmaz iyi bir insandı. Hep bizimle beraber olan bir başkandı. Çok saygıdeğer bir insandı o yüzden bütün camianın başı sağ olsun, ailesinin, hepimizin başı sağ olsun. Maçtan önce aldığımız bir haber bizi tabii inanılmaz üzüntüye soktu.”

“Öncelikle az önce maçın adamını seçmeye çalışıyordunuz ekranda gördüm. Bence bugün maçın adamı tartışmasız Ertaç. Çok iyi performans gösterdi o yüzden kendisini tebrik ediyorum. Birçok pozisyonu kurtardı. Bize karşı da genelde iyi oynuyor kendisi. O yüzden bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün rakibimiz beklediğimiz şekilde defansif oynadı. Birçok kişiyle defans yaptı. İlk yarıda çok iyi değildik. Maça pek giremedik ama ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle beraber daha çok pozisyona girdik, daha çok Galatasaray topa hakim olan, pozisyonlara giren taraftı. Maalesef kaleciyi geçemedik. Tabii ki gol atmamız gerekiyordu. Bu tip maçlarda pozisyon yakaladığınız zaman mutlaka gole çevirmeniz gerekiyor ancak böyle galip gelebiliyorsunuz. Biz bunu yapamadık. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Diğer taraftan verilmeyen bir penaltı var. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe maçında Mesut Özil’in golünden önce Kerem’e yapılan faul var. Verilmeyen penaltı var, bugün yine verilmeyen penaltı var. Bunları çok konuşmamak lazım ama ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. İsteriz ki normal yollarla atalım golümüzü. Bu tip pozisyonlarda verilmeyince artık bizim de yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Hem derbide verilmeyen kararlar, hem burada verilmeyen bir penaltı artık üst üste gelince yapabileceğimiz bir şey kalmıyor açıkçası.”