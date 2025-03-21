Galatasaray'dan Inaki Williams bombası!
Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan Galatasaray için İspanyol basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı ve sarı-kırmızılıların Athletic Bilbao'da kariyerini sürdüren Inaki Williams'la ilgilendiği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray için İspanya'dan dev bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray, Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların, Williams'ın hücum hattını güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü ve önemli bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.
AYRILIĞI KOLAY DEĞİL
Galatasaray'ın ilgisine rağmen Inaki Williams'ın takımın kilit isimlerinden biri olduğu Athletic Bilbao'dan ayrılmasının kolay olmadığı kaydedildi.
KARŞI KONULAMAZ BİR TEKLİF OLURSA...
Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Athletic Bilbao'dan ayrılması için karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir gelişmenin olması gerektiği yazıldı.
30 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan maçta 2 gol kaydetmiş ve İspanyol ekibi maçı 2-0 kazanmıştı.