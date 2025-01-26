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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'dan kadın futbolda tarihi fark! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan kadın futbolda tarihi fark!

        Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi evinde Çekmeköy Belediyespor'u 9-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:00
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        Galatasaray'dan kadın futbolda tarihi fark!
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        Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi evinde Çekmeköy Belediyespor'u 9-0 mağlup etti.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini; 36 ve 69. dakikada Kristina Bakarandze, 44. dakikada Ebru Topçu, 50, 78 ve 79. dakikalarda Ngah Manga,, 75. dakikada Nazlıcan Parlak, 79. dakikada Eda Karataş ve 90+1'de Catalina Usme kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 25'e yükseltirken, Çekmeköy Belediyespor 0 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Çekmeköy Belediyespor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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