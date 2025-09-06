Galatasaray'dan karaborsa ve usulsüz bilet açıklaması!

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "30.08.2025 tarihinde RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübümüzün yapmış olduğu kararlı ve titiz takip sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonunun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespit edilmiş, şikayetimiz üzerine emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalanmıştır." denildi.

Açıklamada, yapılan kontrollerle stada başka türlü usulsüz girişlerin de tespit edildiği belirtilerek, "Yapılan kontrollerde bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını farklı kişilere kullandırarak usulsüz giriş yaptıkları belirlenmiş, bu kişiler hakkında derhal yasal işlem başlatılmış ve kombine kartları iptal edilmiştir. Bu süreçte göstermiş oldukları iş birliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 6222 sayılı kanun uyarınca federasyon, spor kulüpleri ve yetkililerin dışında loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamayacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: