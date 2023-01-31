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Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

Hem devre arası hem de gelecek sezon için transferde kolları sıvayan Galatasaray, Lucas Moura transferi için fırsat kolluyor. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyla yollarını ayırması gereken Tottenham'ın yanı sıra Brezilyalı oyuncu ile de anlaşma zemini arıyor

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  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Bu sezon olduğu kadar gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek isteyen Galatasaray, Tottenham'da gözden düşen Lucas Moura için pusuda yatıyor! 
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın çoğu ülkesinde transferin son gününe girilirken Tottenham'ın yollarını ayırmayı planladığı Brezilyalı için fırsat kolluyor. 

     
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Antonio Conte'nin kadroda düşünmediği Lucas Moura'nın Tottenham'daki geleceği, Arnaut Danjuma'nın kiralanması sonrasında daha da belirsiz hale geldi. 
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Sakatlık sorunlarıyla da boğuşan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun, kulüp tarafından kullanılmayacağı Brezilyalı yıldıza iletildi.
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Diğer yandan Tottenham uzun süredir peşinde olduğu Sporting'ten Pedro Porro'yu da İngiltere'ye getirdi. 
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Londra ekibindeki İngiliz olmayan oyuncu sayısı bu transferle birlikte 19'a çıkacak ancak Şampiyonlar Ligi'ne İngiltere vatandaşı olmayan 17 oyuncu kaydedilebiliyor. 
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Londra ekibinin İngiliz olmayan iki oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor. 
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Sevilla'ya kiralanması an meselesi olan Bryan Gil'in dışında Lucas Moura'nın da ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

     
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    EVERTON DA İSTEDİ

    Lucas Moura'yı Galatasaray'ın dışında İngiltere Premier Lig'den de birçok kulübün istediği biliniyor. 
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Bu sezon zor günlerden geçen Everton'ın Brezilyalı oyuncuyu ciddi şekilde istediği öğrenilirken Lucas Moura'nın Everton'dan haftalık 150 bin sterlin talep ettiği belirtiliyor.
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Everton, yılda 7,5 milyon sterlinden fazla olan bu talebi, oyuncunun sakatlık problemleri nedeniyle ödemeye sıcak bakmıyor. 

     
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Southampton ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği oyuncunun maaş talebini karşılamaya sıcak bakmaması sonrasında Galatasaray'ın da devrede olduğu öğrenildi. 
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    İngiltere'de transferin son gününe girilirken Lucas Moura'nın Ada'dan istediği teklifi alamaması durumunda sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncu için Tottenham'ın kapısını çalacağı belirtildi. 
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Galatasaray, vergiler düşükten sonra yıllık 3 milyon Euro kazanan Lucas Moura'yı ise transfer pazarında çok az ligin açık kalmasını kullanarak ikna etmek istiyor. 
  • Galatasaray'dan Lucas Moura bombası!

    Bu sezon Premier Lig'de 8 maçta oynasa da sadece 93 dakika süre alabilen Lucas Moura, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gol ya da asist üretemedi. 

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