Galatasaray'dan Osimhen için transfer açıklaması!
Süper Lig'de son olarak Samsunspor engelini geçen Galatasaray'da, Victor Osimhen'in maç sonu yaptığı açıklama veda mesajı olarak algılanmış ve gündem olmuştu. Sarı-kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, konuyla ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Geleceğiyle ilgili konuşan Nijeryalı yıldız, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular...
"G.SARAY SONSUZA DEK KALBİMDE KALACAK"
Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." demişti. 26 yaşındaki yıldızın bu sözleri ayrılık olarak yorumlandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, İspanyol basınından AS'a konuya ilişkin açıklamada bulundu.
"GİDECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR"
Hatipoğlu, "Osimhen'in sözleri, gideceği anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi. Biz onun bizimle kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Galatasaray'da 33 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 29 gol - 6 asistlik performans gösterdi.