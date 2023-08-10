Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmesi: Zaniolo koptu gidiyor! Anlaşma an meselesi

Cimbom'un İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Aston Villa'nın da devreye girdiği öne sürüldü.

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Sarı Kırmızılılar, Zaniolo için bir süredir İtalyan devi Juventus'la görüşmelerini sürdürürken, Aston Villa'nın da oyuncuya talip olduğu ve transferde yol kat ettiği aktarıldı.