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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da kritik seçim için geri sayım sürerken transfer konusunda hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız isim için 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı duyuruldu. İşte Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri

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  • 01
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'da transfer konusunda yurt dışından art arda iddialar gelmeye devam ediyor.
  • 02
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Çıkan haberlere göre Cimbom, Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi için devrede. 
  • 03
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Sarı kırmızılıların daha önceden de gündemine gelen Ianis Hagi için Rumen basını (Pro TV, Sport In Romania) 7 milyon euro teklif ettiğini yazdı. 
  • 04
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Uzun süredir yaşadığı sakatlık sorununun ardından iyileşme sürecinde olan ve Ianis Hagi, iyleşme sürecinde. 

     
  • 05
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Rumen futbolcu daha önce bir gün Galatasaray'da oynamak istediğini Rumen basınına açıklamıştı. 
  • 06
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Rumen basınına göre Galatasaray'ın teklifine rağmen Rangers'ın şu anda Ianis Hagi'yi satma konusunda fazla istekli olmadığı fakat oyuncunun kararının da bunda etkili olacağı ifade edildi. 
  • 07
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Hagi'nin Rangers ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • 08
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    YUNUS AKGÜN'LE UZATILACAK

    Yunus Akgün, bu kez Galatasaray'a farklı dönmeye hazırlanıyor. İki kez Adana Demirspor’a kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, en formda döneminde sarı-kırmızılılarla sezona başlayacak.
  • 09
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    İlk döneminde 1. ligde forma giyen genç oyuncu, 28 maçta 5 gol ve 1 asist yapmıştı. Yunus Akgün, asıl çıkışı Vincenzo Montella yönetiminde Adana Demirspor ile Spor Toto Süper Lig'de gerçekleştirdi.
  • 10
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    İtalyan teknik adam ile uyum yakalayan Yunus, Süper Lig’de sezonu 8 gol ve 9 asistle noktaladı. 21 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 3'ünü bonservisini elinde bulunduran Galatasaray ağlarına gönderdi.
  • 11
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Başarılı futbolcu, bu sezon gösterdiği yüksek performansını A Milli Takıma davet edilerek taçlandırdı. 

     
  • 12
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Yunus Akgün, Galatasaray'da forma giydiği süreçte ise toplam 28 maçta süre bulurken, 5 gol ve 3 asistlik katkı vermişti.
  • 13
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'da iki başkan adayının da seçim sonrasında iç transferde önceliklerinin Yunus Akgün olduğu öğrenildi. 
  • 14
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    2024'te sözleşmesi bitecek Yunus’un kontratının yenilerek, yıllık ücretinde artışa gidilmesinin planlandığı belirtildi.
  • 15
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    KEREM İÇİN BEKLEYİŞ

    Galatasaray'da Avrupa'dan talipleri bulunan Kerem Aktürkoğlu için seçimin ardından harekete geçilecek.
  • 16
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Yeni başkanın masasındaki ilk konulardan birisi Kerem'in takımdaki geleceği olacak.
  • 17
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Yıldız oyuncunun Galatasaray'ın menfaatlerine göre hareket etmek istediği ifade edilirken yeni başkanla yapılacak görüşmeye ve tekliflere göre transfer konusundaki karar verilecek.
  • 18
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

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